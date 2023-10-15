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صور- الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق حملة تبرع بالدم لصالح غزة

12:34 م الأحد 15 أكتوبر 2023
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    حملة تبرع بالدم لصالح غزة (1)
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    حملة تبرع بالدم لصالح غزة (7)
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    حملة تبرع بالدم لصالح غزة (8)
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    حملة تبرع بالدم لصالح غزة (9)
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    حملة تبرع بالدم لصالح غزة (4)
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كتب- محمد نصار:
تصوير- إسلام فاروق:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، مبادرة للتبرع بالدم بداية لجميع العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

وتوافد على الأكاديمية العشرات من العاملين والخريجين من المشاركة في الحمل والتبرع بالدم لصالح أهالي غزة.

وأوضحت الأكاديمية أن إطلاق حملة التبرع بالدم يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الأشقاء في غزة.

وأكدت الأكاديمية تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق في القصف الذي يتعرض له.

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حملة تبرع بالدم غزة الأكاديمية الوطنية للتدريب

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