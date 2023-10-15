طولها 18 مترا.. الآثار: اكتشاف بردية كاملة لأول مرة منذ 120 عاما

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار اكتشاف أثري جديد في محافظة المنيا وبالتحديد في منطقة الغريفة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: سميت هذه المنطقة بهذا الاسم لأنه تصغير لكلمة غرفة، وبدأ عمل البعثة المصرية بهذه المنطقة في أغسطس الماضي.

وأضاف وزيري: وجدنا تابوت لسيدة تدعى ناني ووظيفتها منشدة الإله جحوتي، كما وجدنا تابوت لسيدة أخرى تسمى نادي ايسيت، وكانت تعمل كاهنة.

وتابع وزيري: مع استمرار الحفائر وجدنا مجموعة من الأواني الكانوبية الملونة التي تظهر لأول مرة، كما وجدنا تماثيل لعدد من الآلهة، ومجموعة للإله جحوتي، وعدد كبير من اللقى الأثرية.

وأكمل وزيري: ما يميز هذا الكشف هو اكتشاف بردية كاملة لأول مرة في المنيا، طولها يصل إلى ١٨ متر تقريبا، وستعرض في المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن آخر اكتشاف لبردية كاملة كان منذ ١٢٠ عاما، باستثناء ٣ برديات جديدة في منطقة سقارة.

يأتي الكشف ضمن أعمال البعثة المصرية الأثرية، بقيادة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبعض قيادات المجلس، وبحضور تغطية إعلامية دولية ومحلية.