"العمل": تنسيق مع شركة خاصة بالإسماعيلية لتعيين الشباب فور إنهاء تدريبهم.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، استقبلت وفدًا من شركة جيد تيكستايل للملابس، داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية؛ لتوثيق اتفاق التعاون بين المديرية والشركة لتدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة، والاتفاق حول نقاط تخص تعيين الشباب المتميزين في التدريب داخل الشركة، واستحداث مهن جديدة للتدريب عليها، تنفيذاً لتوجيهات، حسن شحاتة، وزير العمل.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وفقًا لبيان الوزارة الأحد، قيامه بزيارة مركز التدريب المهني رفقة سامية عبدالسلام، مديرة إدارة عمل الأحياء، واستقبلته دعاء السيد، مدير المركز، ووفد من الشركة.

وأشار إلى، بحث عدد من الموضوعات مع إدارة الشركة، منها الدورات المنفذة حالياً بالمركز، وإمكانية تعيين الشباب الخريجين من مركز التدريب المهني بالشركة فور تخرجهم بعد المستوى المتميز للمتدربين خلال الدورة، وإرسال مدربين من الشركة لتدريب الشباب في الدورات الحالية على الأعمال الخاصة بالجودة والتشطيب النهائي تمهيداً لتعيينهم بالشركة فوراً .

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