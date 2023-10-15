اندلاع حريق في عقار أمام حي الهرم
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بعقار سكني أمام حي الهرم غرب الجيزة، اليوم الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمساكن الشارقة.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مسؤولي حي الطالبية.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لمنزل يقع أمام مقر حي الهرم وتمام الإخماد دون مصابين.
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