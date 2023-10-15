وفاة الإعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع السرطان

كتب- محمد نصار:

توفيت اليوم الأحد الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، في بيروت عن عمر يناهز 62 عامًا.

جيزيل عانت من صراع طويل مع مرض السرطان، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".

وكانت جيزيل تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعد تدهور حالتها الصحية فجأة.

وأصيبت جيزيل بمرض السرطان منذ نحو عامين ونصف العام، لكنها واصلت عملها وكانت مؤسسة سمير قصير الأعزّ على قلبها.