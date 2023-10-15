حياة كريمة| سويلم عن المبادرة: تأهيل 4138 كم.. وتوجيه بنهو العمليات قبل 2024

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياة كريمة بأطوال إجمالية ٥٧٣٣ كيلومترًا؛ حيث بلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها نحو ٤١٣٨ كيلومترًا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٩٥ كيلومترًا .

ووجه سويلم بقيام أجهزة الوزارة بسرعة إعداد برنامج زمني للانتهاء من كل أعمال تأهيل الترع قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مع المرور الدوري على كل العمليات الجاري تنفيذها لتأكيد الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

وقال وزير الري إنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة؛ خصوصًا أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار المياه عنصرًا رئيسيًّا في كل المشروعات التنموية.

وأضاف سويلم أن الوزارة أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار؛ حيث أسهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة، وتقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة .

جدير بالذكر أنه يجري تنفيذ ٤ عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة؛ تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

وقامت الوزارة بتدبير ١٣٨ قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٥٠ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)؛ لإقامة ١٥٣ مشروعًا خدميًّا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب- محطات رفع- محطات معالجة- مدارس- وحدات صحية- نقاط إسعاف- نقاط شرطة- مطافئ- مجمعات خدمية ومكاتب بريد- مواقف- جمعيات زراعية- مجمعات خدمية وزراعية).