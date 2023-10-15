برابط الاستعلام.. "الجيزة" تعلن ظهور نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

كتب- محمد أبو بكر:

قالت محافظة الجيزة، إن إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سواء (معلم فصل أو رياض أطفال)، سيكون اليوم الأحد 15-10-2023.

أضافت الجيزة، في بيان الأحد، أن النتيجة الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم ستعلن اليوم؛ لاستكمال مسوغات التعيين.

وأوضحت المحافظة، أن إعلان النتيجة، وإمكانية تقديم طلبات التظلم بالإدارات التعليمية لمن لم يرد اسمه في النتيجة المُعلنة، سيكون من خلال لينك رسمي خصصته المحافظة للمعلمين عبر الرابط الآتي: "اضغط هنا".

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم من خلال الدخول إلى الرابط السابق ذكره، وكتابة الرقم القومي في المربع المخصص لذلك، والضغط على "بحث"، وتظهر بعدها نتيجة المُسابقة.

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