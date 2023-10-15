الطقس.. "الأرصاد" تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد أبو بكر:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، عبر صفحتها على "فيسبوك": يوجد تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أوضحت الهيئة: يوجد أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء، وأنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن، درجات الحرارة على القاهرة الكبري 22 مئوية، وأن طقس اليوم معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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