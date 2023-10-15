كان حزيناً.. جمال شعبان يكشف حالة هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان



كتب- محمد شاكر

أكد الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب الأسبق، أنه زار الدكتور هاني الناظر، في إحدى المستشفيات الخاصة، وكان حزينا، وقلت له أنت أقوى.

وأضاف شعبان في تصريحات لبرنامج هذا المساء مع قصواء، أن المرض الذي يعاني منه هاني الناظر ورم من النوع المتقدم، تم تشخيصه في بداية الأمر بشكل خاطئ، وتأخر تشخيصه نحو ٦ أيام، ولكن الله على كل شيء قدير.

وأكمل: نقلت لهاني الناظر دعوات المصريين، وقال لي بلغهم سلامي وطلب منهم الدعاء له، قائلا: حتى السرطان الكبير الله منه أكبر.