"قوى النواب" تثمن تحذير مصر من محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية



كتب- سامح سيد:

ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وحذرت فيه من الدعوات الإسرائيلية لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا، مؤكدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء هذه الدعوات إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت "درويش"، إن ذلك البيان المصري الواضح والحاسم من وزارة الخارجية يأتي في إطار الموقف المصري الثابت والتاريخي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية تجاههم موضحة أن مطالبة المدنيين بالنزوح القسري تنتهك بوضوح مواثيق القانون الدولي وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي القسري للسكان المدنيين.

مطالبة من المجتمع الدولي الإسراع في تنفيذ رؤية مصر لوقف العنف والتصعيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشادت، بالجهود المكثفة التي تبذلها مصر طوال الأيام الماضية اقليمياً ودولياً للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى، مطالبة من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين واهمية تحرك المجتمع الدولي بأسره لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحمايته من ممارسات الاحتلال القمعية غير الإنسانية.