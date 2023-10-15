الأوقاف: "الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "الدفاع عن الأوطان والعرض والأرض"، الموحدة على جميع المساجد.
وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن ١٥ دقيقة للخطبتين الأولى والثانية.
وأكدت وزارةالأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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