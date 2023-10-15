لو مسافر من مطار القاهرة.. تعرف على أهم الخدمات الحكومية والبنوك المتاحة

كتب- محمد عبيد:

قد تضطرّك الظروف للاستعانة بالخدمات الحكومية قبل السفر بدقائق أو تحتاج التعامل مع أي فرع من البنوك قبل الصعود للطائرة أو إجراء تحويلات بنكية أو سحب مبالغ مالية، واصبح يًمكن إنجاز هذه الخدمات خلال دقائق.

ويستعرض مصراوي الخدمات الحكومية داخل مطار القاهرة الدولي وأيضا داخل المول التجاري في مبني "1" المعروف بالمطار القديم وكذلك داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

1- مكتب البريد

يوجد مكتب بريد داخل المركز التجاري بمبنى الركاب رقم "1" والمعروف بالمطار القديم وكذلك مكتب أمام قرية البضائع، ويُمكن من خلاله إجراء مختلف المعاملات المتاحة في مكاتب البريد ويمكن للراكب وأسرته سداد أي معاملات من خلاله.

2- مكتب العمل

من أهم الاشتراطات التي تطلبها بعض الجهات أثناء السفر ان تكون حاصل علي تصريح عمل، وللأسف كثير من الركاب لا يعلمون ذلك الأمر إلا أثناء إنهاء إجراءات سفرهم مما تسبب في أزمات لكثير من الركاب، لذلك وفرت سلطات مطار القاهرة الدولي مكان داخل صالات السفر للحصول على تصاريح العمل، وأصبح يتم استخراجها خلال دقائق وقبل اقلاع الطائرة مما حل أزمة لكثير من الركاب.

3- الحجر الصحي

مكتب الحجز الصحي متواجد 24 ساعة يوميًا بالمطار لفحص الركاب ويُعد خط الدفاع الأول ويقوم بتوفير التطعيمات اللازمة قبل السفر، خاصة أن إدارة الحجز الصحي لديها معلومات كاملة عن الدول والتطعيمات التي يحتاجها الراكب قبل السفر، خاصة العمرة والحج وكذلك بعض الدول الأفريقية، وتتوافر داخل الحجر الصحي كل التطعيمات.

4- السجل المدني

داخل صالة السفر بمبي الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم توجد ماكينة السجل المدني والتي يمكن لأي شخص استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وغيرها من الشعارات التي وفرتها وزارة الداخلية من خلال هذه الماكينة التي تعمل ذاتيا، كما يوجد مكتب السجل داخل المول التجاري بالمطار القديم، يمكن للركاب وأسرهم استخراج أو إنهاء اي إجراءات داخله وهي خدمة ساعدت في حل مشاكل لبعض الركاب قبل سفرهم.

5- مجمع البنوك

داخل مطار القاهرة الدولي وبالتحديد امام موقف الاوتوبيسات تجد مجمع كامل للبنوك ، يمكن للراكب واسرته تنفيذ اي معاملات بنكية قبل السفر او استبدال عملات ، ويضم المجمع فروع كاملة لكل البنوك الشهيرة والتي لديها أكبر عدد من العملاء في الدولة، ويوجد لهذه البنوك مكاتب صغيرة داخل صالات المطار لكن ليست بها كل المعاملات ، لذلك يلجأ الركاب وأسرهم وكذلك العاملين بالمطار والمترددين علي قرية البضائع ومركز التصدير الدولي والساحة المبردة للتعامل مع هذه الفروع التي وفرت لهم كثير من الوقت والجهد.

كما يوجد ماكينات سحب وإيداع داخل كل مباني الركاب بالمطار، ويُمكن للركاب والسياح والعاملين بمختلف الجهات والشركات التعامل معها وسحب المبالغ المالية المتاحة ويتم تزويد هذه المكانيات يومياً بالمبالغ المالية.