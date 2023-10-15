أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد



كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من يوم غد الأحد 15 أكتوبر إلى الجمعة 20 أكتوبر من نفس الشهر، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد..

يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت «الأرصاد»، إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد طقس الأحد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب على فترات متقطعة.

الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء

تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (40:30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس يومي الخميس والجمعة

يشهد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.