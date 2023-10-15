برلماني: كلمة السيسى كشفت رؤية مصر الحاسمة لإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية



كتب- سامح سيد:

وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة بالتاريخية والمهمة، مشيراً الى أنها كشفت وبكل الصدق والامانة رؤية مصر الواضحة والحاسمة لدعم القضية الفلسطينية وابعاد مخططات تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين لابقاء القضية الفلسطينية وافشال مخططات تصفيتها.

وقال "مسعود"، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أنه وعلى مدى أكثر من نصف قرن أن مصر كانت ولاتزال وستظل من أكثر الدول التي تحملت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبًا حتى تعود الأرض لأهلها وكان لها دور تاريخى في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوقهم مؤكداً أن ذلك الأمر ليس بجديد على الدور المصري والقيادة السياسية.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي، كشفت عن المخططات الخبيثة لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين من أجل تنفيذ المخطط الاسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس بكلمته الحاسمة وضع حدًا لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني والرسالة المصرية كانت واضحة في مواجهة حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

مطالباً من المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى أن تعي جيداً تحذير الرئيس السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

وأشاد بالاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على أعلى مستوى وعلى جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني مؤكداً أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة ولا تخضع لضغوط من أحد وأن حل الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة يتطلب تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.