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BBC

عمرو اديب: مصر مش هتدي ضهرها لفلسطين ومنعت مرور الأمريكيين

11:54 م السبت 14 أكتوبر 2023

عمرو أديب

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كتب- محمد شاكر
أكد الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة Mbc مصر، أن نفوذ الدولة المصرية يظهر فيما يحدث الآن في معبر رفح.

وقال أديب: مصر وقفت النهارده ضد قوى عالمية وقالت مش هعدي الأجانب من معبر رفح إلا لما تدخلوا المساعدات، العبور أمام المساعدات، والأخبار اليوم ليست سرا، وظل الأمريكيين مزدوجي الجنسية يقفون على المعبر بالساعات في انتظار المرور.

وتساءل أديب: هل أحد فكر في موقف مصر من دخول المساعدات الإنسانية؟ مضيفا: ما حدث يعرفه العالم كله ولا أحد يستطيع إنكاره والذين ظلوا عالقين أمريكيين، لأن وجود ممر إنساني لغزة أمر ضروري.

وتابع أديب: موقف مصر واضح ومش هتدي ضهرها لفلسطين واحنا مكملين للاخر. ولو كل الدول قالت مليش دعوة مصر ماتقدرش.

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عمرو أديب مصر غزة فلسطين معبر رفح رفض عبور الأجانب

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