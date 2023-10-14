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BBC

مرصد الأزهر معلقا على دعوة تسليح مستوطني الضفة: تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين

11:15 م السبت 14 أكتوبر 2023

وزير الأمن الصهيوني المتطرف بن جفير

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلن مرصد الأزهر، متابعته بقلق وترقّب بالغين تصريحات وزير الأمن الصهيوني المتطرف بن جفير، الذي دعا فيها إلى تسليح المستوطنين بكل المستوطنات الواقعة في أراضي الضفةالغربية بالأسلحة.

وأعلن بن جفير، قيام وزارته بشراء نحو ٤ آلاف قطعة سلاح من أصل ١٠ آلاف قطعة سلاح لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية وآخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب؛ بزعم حماية أنفسهم.

تأتي تصريحات بن جفير وسط حالة من التصعيد المتعمد من جانب سلطات الاحتلال التي ترتكب عملية إبادة جماعية لسكان قطاع غزة.

وأكد مرصد الأزهر، أن تسريع عملية تسليح أكبر عدد ممكن من المستوطنين قد تحول إلى سياسة متعمدة من الاحتلال في استهانةً فجّةً منه بأرواح الفلسطينيين تحت مرأى العالم ومسامعه، ما يهدد حياة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد ظهر هذا جليًا في الأحداث التي شهدتها أراضي الضفة الأسبوع الماضي، حيث استشهد ثمانية فلسطينيين ليرتفع العدد منذ بداية العام الجاري إلى نحو ٢٣ شهيدًا برصاص أسلحة المستوطنين، الذين يوفر لهم جيش الاحتلال ومحاكمه حماية ميدانية وقضائية تكفل للمجرمين سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب.

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