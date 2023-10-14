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حزب أبناء مصر يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويؤيد موقف الرئيس السيسي

06:41 م السبت 14 أكتوبر 2023

حزب أبناء مصر

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أعلن المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن الحزب يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن حماية المدنيين من القصف والقتل والحرمان من أبسط حقوق الحياة.

وقال بركات إن حزبه يؤيد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني وإحلال السلام في المنطقة، ومواجهة كل محاولات التغول والتطرف والإرهاب.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر أن الرئيس السيسي أرسل رسائل واضحة لكافة الأطراف المعنية بالأزمة في غزة، من أجل وقف العنف والتصعيد والالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، والعمل على استئناف المفاوضات بناء على مبادئ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وأن مصر لا تقبل بأي تهجير أو تهويد لأهل غزة أو تغيير لواقع القضية الفلسطينية.

وشدد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر على أن كل إنسان له حق في العيش بكرامة وأمان على أرضه دون خوف أو قهر، وأن شعب مصر يقف صفاً واحداً خلف شعب فلسطين في نضاله من أجل حريته واستقلاله.

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