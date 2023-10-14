بحضور محمد صبحي وأبو رية.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تحتفل بتخريج دفعة جديدة

(مصراوي)

تحتفل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، اليوم السبت، بدار الأوبرا المصرية، بتخريج عدد من طلاب كليتي إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وطلبة الدراسات العليا.

يشهد حفل التخرج مجلس أمناء الجامعة برئاسة المهندس علاء فهمي، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من أساتذة الجامعة والقيادات الجامعية، والمئات من أسر الطلاب، والعديد من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم العالي، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

من جانبه قال الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تحتفل بتخريج ٤٥٠ طالب بكلية الحاسبات والمعلومات و٣٥٠ طالب بكلية ادارة الاعمال و٥٠ من الحاصلين علي الدراسات العليا ( دبلوم وماجستير).

واضاف، أن حفل الجامعة يشهد تكريم ومنح درع الجامعة لكل من الفنان القدير محمد صبحي والفنان النجم كمال ابو ريه باعتبارهما نماذج متميزة قدمت للدراما المصرية الكثير من الاعمال المتميزة التي كان لها دور واضح في تربية الأجيال وتعليمهم برسائل تنويرية تساعدهم في التغلب على كافة التحديات وينشران الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري

ويشتمل الحفل على مسيرة للطلاب الخريجين، وفيلم للجامعة، وتسليم شهادات الخريجين، وعدد من دروع الجامعة التذكارية لعدد من الحضور، ثم التقاط الصور التذكارية.