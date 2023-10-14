وزير الزراعة يتابع الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لمتابعة أعمال الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري.

وأكد وزير الزراعة، أهمية الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والمكتسبات التي حققها هذا القطاع خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، والواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الأصل الحيواني.

وأوضح "القصير" أن لا مجال للتراخي أو التهاون، موجهًا بضرورة متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين، خاصة وأن مصر تمتلك عدد من المعامل المرجعية الدولية، على مستوى عالٍ من الدقة والحاصلة على شهادات الجودة.

وأكد وزير الزراعة أهمية العمل المستمر على تطوير منظومة الرصد والتتبع، وتحديثها، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو التحول الرقمي، فضلا عن المتابعة المستمرة لكل الشحنات المصدرة، لتأكيد جودة الصادرات الزراعية المصرية.