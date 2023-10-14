القاهرة الإخبارية: مصر تشترط إدخال مساعدات غزة لعبور حملة الجنسية الأمريكية
كتب- محمد سامي:
قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية إن مصر رفضت فتح معبر رفح البري أمام حملة الجنسية الأمريكية.
وبحسب القناة الإخبارية، فإن مصر اشترطت لفتح المعبر ودخول الأمريكان أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات للفلسطينيين.
وتابعت القناة: بعد وصول حملة الجنسية الأمريكية معبر رفح من الجانب الفلسطيني والانتظار عدة ساعات عادوا أدراجهم لرفض مصر عبورهم إلا باتفاق على فتح المعبر وإدخال المساعدات.
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