الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن استعراض تطورات العمل الجاري في عدد من المشروعات القومية ومتابعة الإطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من إنجازها.