"مدبولي" يتفقد توسعات مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد -فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو أثناء تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات.

ويعد هذا المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكل أنواعها.

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لأعمال التوسعات في المصنع، لما تسهم به في توفير المنتج المحلي في الأسواق، وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى التوسع في التصدير، وزيادة فرص العمل.

وخلال تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مُفصل من قِبل المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، والذي أكد أن مجمع مصانع بيراميدز قام بإنشاء أول مصنع في مصر لاستخراج خام المطاط من الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية، وإعادة استخدامه في جميع منتجات المطاط بدلًا من استيراده، واستخراج مواد أخرى مثل (السلك – التيل – الكربون الأسود) واستخدامها في صناعات ومنتجات مختلفة، وذلك من خلال التقنيات والحلول صديقة البيئة التي تُسهم في تطوير الاقتصاد، ومن خلال البحث والتطوير الذي يسمح بتصنيع منتجات عالية الجودة واستخراج ما لا يقل عن 60 طن مطاط يوميًا.

وخلال جولته في أرجاء المصنع، تعرف رئيس الوزراء على مختلف المنتجات التي ينتجها المصنع، والمراحل المختلفة التي تمر بها تلك المنتجات، وما يتعلق بمراحل تدوير الإطارات، لإعادة استخدامها في إنتاج العديد من منتجات المطاط، كما شاهد عددا من التجارب العملية للتأكد من جودة المنتجات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من العاملين بالمصنع حول مؤهلاتهم الدراسية ومدى قرب المصنع من محل سكنهم، وظروف العمل به، والمقابل المادي الذي يحصلون عليه، حيث أشاروا إلى أن ظروف العمل بالمصنع محفزة على الإنتاج، كما أن المقابل المادي مُرضٍ.