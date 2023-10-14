الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب "بدل فاقد" لعداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يتعرض عدد من المواطنين أصحاب العدادات مسبوقة الشحن لسرقة عدادات الكهرباء الخاصة بهم، متسائلين عن خطوات الحصول على عداد آخر.

ويوضح "مصراوي" الإجراءات والمستندات اللازمة لتركيب عداد الكهرباء بدل فاقد، وتشمل:

1- يقوم المشترك بتحرير محضر بشكل سريع بقسم الشرطة التابع لها محل السكن التي حدث بداخلها واقعة سرقة العداد.

2- يحصل العميل على رقم المحضر.

3- يقوم بالتوجه إلى شركة الكهرباء للإبلاغ عن سرقة العداد الخاص به.

4- إرفاق صورة من المحضر في الشكوى المقدمة لشركة الكهرباء.

5- تقوم الشركة بإرسال مندوبين للتأكد من سرقة عداد الكهرباء، وبعد التأكد من حالة السرقة، تقوم بتعميم رقم العداد حتى لا يستخدم في مكان آخر.

وفيما يتعلق بالمستندات اللازم تقديمها، تأتي على النحو التالي:

1- طلب رسمي للحصول على عداد بدل فاقد.

2- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

3- صورة من محضر الشرطة الخاصة بحالة السرقة للعداد القديم.

4- صورة من بيانات الحساب توضح إذا كانت هناك مديونيات سابقة على العداد المسروق أم لا.

5- سداد التسويات حال وجدت.

6- سداد الرسوم المحددة لعداد الكهرباء الجديد.

وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات، تبدأ شركة الكهرباء التابعة لمحل السكن بتركيب العداد الجديد للمواطن.