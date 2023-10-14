مجلس الأساقفة الكاثوليك: الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام وليس الحرب

كتب- إسلام لطفي:

أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أنه يُتابع بمزيد من القلق أحداث العنف وتطورات المشهد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يعم الخوف والقلق الجميع، بعد أن تفجرت موجة جديدة من موجات الصراع وإراقة الدماء.

وأكد المجلس تضامنه مع عائلات الضحايا، وكل من فقدوا ذويهم، قائلًا: نتطلع إلى تدخل سريع وحاسم من كل القوى ذات النوايا الصالحة لوقف إطلاق النار في أسرع وقت، تجنبًا لمزيد من الموت والدمار والمعاناة للمدنيين الأبرياء.

وأضاف: كما نتحد مع البابا فرنسيس في دعوته لوقف العنف، ونؤكد ما ذهب إليه من أن الشرق الأوسط ليس في حاجة إلى حرب، بل إلى السلام.

وتابع: نؤكد وحدتنا مع الكاردينال بطريرك القدس بيير باتيستا بيتسابالا، رئيس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، ونشاركه النداء والدعوة للصلاة من أجل السلام والمصالحة، وتقديم نية قداسات يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر من أجل السلام، وأن يكون يوم الثلاثاء 17 أكتوبر يوم صلاة وصوم وتنظيم أوقات صلاة تتضمن السجود للقربان الأقدس وتلاوة المسبحة الوردية.