انتخابات الرئاسة 2024.. "يمامة" يترأس حملته الانتخابية ويعين 20 مساعدًا
كتب- إسلام لطفي:
أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم 164 بتاريخ اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، بتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته.
وتكونت الحملة، حسب نص القرار، من:
1- الدكتور عبدالسند يمامة رئيسًا.
2- الدكتور محمد عبده مساعدًا لرئيس الحملة.
3- عصام الصباحي مساعدًا للرئيس لأمانة الصندوق.
4- الدكتور أيمن محسب مساعدًا لرئيس الحملة.
5- المهندس حسين منصور مساعدًا لرئيس الحملة.
6- عبدالعظيم الباسل مساعدًا لرئيس الحملة.
7- حاتم رسلان مساعدًا لرئيس الحملة.
8- عيد هيكل مساعدًا لرئيس الحملة.
9- حمدي قوطة مساعدًا لرئيس الحملة.
10- محمد سويلم مساعدًا لرئيس الحملة.
11- النائب طارق عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الحملة.
12- اللواء سفير نور مساعدًا لرئيس الحملة.
13- إبراهيم شعبان مساعدًا لرئيس الحملة.
14- سيد عيد مساعدًا لرئيس الحملة.
15- النائب سعيد ضيف الله مساعدًا لرئيس الحملة.
16- النائب عبدالباسط الشرقاوي مساعدًا لرئيس الحملة.
17- النائب إيهاب عبدالعظيم مساعدًا لرئيس الحملة.
18- المهندس محمد الزاهد مساعدًا لرئيس الحملة.
19- النائب هاني أباظة مساعدًا لرئيس الحملة.
20- صفوت عبدالحميد مساعدًا لرئيس الحملة والمستشار القانوني للحملة.
21- أحمد رائف مساعدًا لرئيس الحملة.
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