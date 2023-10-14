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انتخابات الرئاسة 2024.. "يمامة" يترأس حملته الانتخابية ويعين 20 مساعدًا

12:34 م السبت 14 أكتوبر 2023

الدكتور عبد السند يمامة

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كتب- إسلام لطفي:

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم 164 بتاريخ اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، بتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته.

وتكونت الحملة، حسب نص القرار، من:

1- الدكتور عبدالسند يمامة رئيسًا.

2- الدكتور محمد عبده مساعدًا لرئيس الحملة.

3- عصام الصباحي مساعدًا للرئيس لأمانة الصندوق.

4- الدكتور أيمن محسب مساعدًا لرئيس الحملة.

5- المهندس حسين منصور مساعدًا لرئيس الحملة.

6- عبدالعظيم الباسل مساعدًا لرئيس الحملة.

7- حاتم رسلان مساعدًا لرئيس الحملة.

8- عيد هيكل مساعدًا لرئيس الحملة.

9- حمدي قوطة مساعدًا لرئيس الحملة.

10- محمد سويلم مساعدًا لرئيس الحملة.

11- النائب طارق عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الحملة.

12- اللواء سفير نور مساعدًا لرئيس الحملة.

13- إبراهيم شعبان مساعدًا لرئيس الحملة.

14- سيد عيد مساعدًا لرئيس الحملة.

15- النائب سعيد ضيف الله مساعدًا لرئيس الحملة.

16- النائب عبدالباسط الشرقاوي مساعدًا لرئيس الحملة.

17- النائب إيهاب عبدالعظيم مساعدًا لرئيس الحملة.

18- المهندس محمد الزاهد مساعدًا لرئيس الحملة.

19- النائب هاني أباظة مساعدًا لرئيس الحملة.

20- صفوت عبدالحميد مساعدًا لرئيس الحملة والمستشار القانوني للحملة.

21- أحمد رائف مساعدًا لرئيس الحملة.

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عبد السند يمامة حزب الوفد الحملة الانتخابية

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