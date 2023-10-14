الزراعة: منظومة تدوير قش الأرز نجحت في جمع 1.7 مليون طن

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، مواصلة العاملين بالقطاع ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.

وأكد "عزوز" في بيان السبت، أن نجاح المنظومة يعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتكامل والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهج متكامل وتشاركي لتحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات زراعة الأرز.

وقال إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز، نجحت منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع مليون و703 آلاف طن من القش، في 181 موقعا بعد حصاد 66.35% من المساحات المنزرعة، نتج عن تدويرها 2814 طن أسمدة و310 أطنان أعلاف غير تقليدية.

وأضاف: كشفت البيانات الواردة من مديريات الزراعة عن الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن القطاع نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت في توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.

ونوه "عزوز" بأن البيانات الواردة من مختلف المديريات كشفت أن محافظة كفر الشيخ جاءت في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 أطنان، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.

واحتلت محافظة الدقهلية المركز الثاني بتجميع 451 ألفا و460 طنا في 115 موقع تجميع نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76% من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.

وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طنا من خلال 60 موقعا نتج عنها 25 طن أسمدة بعد حصاد 67% من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.

واحتلت محافظة البحيرة المركز الرابع في عمليات تجميع وتدوير قش الأرز بإجمالي 260 ألفا و480 طنا، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية.

وبلغت الكميات التي تم تجميعها في محافظة الغربية 16 ألفا و420 طنا لتحتل بذلك المركز الخامس، وتم تنفيذ 150 ندوة إرشادية.

وتمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و290 طنا عبر 6 مواقع، وتم تنفيذ 25 ندوة إرشادية.

وأكد "عزوز" أن الاستفادة الاقتصادية من الكميات الهائلة من المخلفات النباتية هدفا أساسيا من أهداف التنمية الزراعية المستدامة بما يساهم في تحسين دخل المزارعين عبر إنتاج أعلاف غير تقليدية مما يساهم في خفض استيراد الأعلاف المطلوبة لتنمية الثروة الحيوانية، وتقليل الفجوة العلفية.

وأشار إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تساهم في إنتاج الأسمدة العضوية، وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لاسيما في المناطق الريفية.