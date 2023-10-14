برلمانية: كلمة السيسى تؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية
كتب- سامح سيد:
أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية هامة للغاية وحملت عدد من الرسائل ابرزها موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية.
وأوضحت البرلمانية، أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا ما تمر به المنطقة من مرحلة صعبة تحتاج للوقوف صفا واحد والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة المهمة من عمر تاريخنا الوطني.
وتابعت: "الرئيس دائمًا ما يتحدث بكل صدق وواقعية بشأن التحديات التي تواجه الوطن".
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