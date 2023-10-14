"الزراعة" تستعرض أنشطة الوزارة خلال أسبوع



أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 164، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وذكر الإنفوجراف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، كما اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التي يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.

وبحث وزير الزراعة مع الدكتور محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"؛ الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما وجه القصير، بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات التي مسموح فيها بزراعة الأرز، حيث إن المنظومة حققت أهدافها خلال السنوات الماضية.

بينما نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، قافلة بيطرية في محافظة كفر الشيخ، حيث جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي المحافظة؛ لعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين، كما استقبل معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا 20 مبعوثا من 12 دولة أفريقية، في إطار الزيارت العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وقام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس ماهر غريب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمرور على حقول الأرز بمحافظة الشرقية بحضور بعض مسئولي الزراعة بالمحافظة؛ لمتابعة الحصاد ومنظومة جمع وتدوير قش الأرز،

فيما تم تنفيذ برنامج تدريب دولي بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز تدريب الأرز ضم 18 باحثا من 8 دول عربية وهي: السعودية، الكويت، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، وسلطنة عمان، ولبنان.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، برنامجا تدريبيا بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، حول "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى"، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة، كما شارك في المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "الأمن الغذائي.. التحديات والمواجهة" بكلية الزراعة جامعة الأزهر، فضلا عن المشاركة في منتدى كبار مسئولي السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء بأفريقيا والذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، فضلا عن المشاركة في ندوة "الأمن الغذائى فى ظل الظروف العالمية المستجدة" بالمركز الإقليمى للأغذية الأعلاف، وبلغ إجمالي العينات التي استلمها المعمل خلال الأسبوع الماضي حوالي 6 آلاف عينة.

كما أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن أن القطاع يواصل حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة منطقة سهل الطينة، وكذلك بمراقبة كفر الشيخ.. مشيرا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشي.