أفكار متعددة.. "عضو الغرفة السياحية: تحديات كبيرة للقطاع خلال الفترة القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إنه يوجد تحدي كبير لقطاع السياحة في ظل الظروف القائمة، وأن نسبة الإشغال بالفنادق خلال الأسابيع السابقة كانت تتعدي الـ 95.

أضاف "صادق" لـ"مصراوي"، أنه يوجد العديد من الأفكار والمقترحات يستلزم تنفيذها لجذب أكبر عدد من السائحين خلال الفترة القادمة وتنشيط السياحة.

وأوضح صادق، أنه يجب عقد مؤتمرات عالمية، وإقامة مهرجانات واحتفالات ويتم تعظيمها في شبكات التواصل والنشرات الإخبارية العالمية.

وأكد عضو الغرفة السياحية، أنه يجب إقامة المهرجانات أيضًا في الأماكن الأثرية، ودعوة بيوت الأزياء لإقامة عروضهم داخل مصر مع الاستمرار على ذلك.

وأشار إلى، أهمية وجود منتجات سياحية جديدة، مثل سياحة القصور، وهي نوع جديد من السياحة سينطلق بحلول 2028، وتكلفته مرتفعة لصالح الدولة، وتستطيع جذب مليارات الدولارات.

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