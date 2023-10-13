رئيس الإنجيلية ينعي مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم
كتب- إسلام لطفي:
نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.
وفقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة.
وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وجميع محبيه.
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