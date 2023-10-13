إعلان

BBC

رئيس الإنجيلية ينعي مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم

11:41 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

القس أندريه زكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:
نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وفقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وجميع محبيه.

سوق مصراوى

دير القديس سمعان الطائفة الإنجيلية أندريه زكي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الزراعة" تستعرض أنشطة الوزارة خلال أسبوع
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..مصر ترد على دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء سكان غزة خلال 24 ساعة