الكنيسة تقيم صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم "صور"

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كتب- إسلام لطفي:

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صلوات تجنيز الأب القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وكلف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، بالمشاركة في الصلاة وتقديم العزاء.

كما شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة؛ الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم.

وحضر الصلاة أيضًا ممثلو الطوائف المسيحية، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وحي المقطم والجهات الأمنية.

وشهدت الجنازة حضور آلاف من أبناء الكنيسة، ومن محبي الأب المتنيح، امتلأت بهم جنبات الكنيسة الكبرى بالدير.

وألقى عظة الجنازة الأنبا يؤانس وقدم في بدايتها التعزية باسم البابا، ثم تحدث عن حياة الأب المتنيح وجهاده المضني في منطقة المقطم، وخدمته وعطائه في المقطم وخارجه.

كان "سمعان" قد رقد في الرب بشيخوخة صالحة أمس الأول عن عمر ناهز ٨٢ سنة بعد رحلة خدمة مشهودة امتدت لأكثر من نصف قرن، قضى منها ما يزيد عن ٤٥ كاهنًا.