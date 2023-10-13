إعلان

BBC

الكنيسة تقيم صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم "صور"

09:49 م الجمعة 13 أكتوبر 2023
  • عرض 6 صورة
    صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز
  • عرض 6 صورة
    صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز
  • عرض 6 صورة
    صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز
  • عرض 6 صورة
    صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز
  • عرض 6 صورة
    صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز
  • عرض 6 صورة
    صلوات تجنيز مؤسس دير القديس سمعان الخراز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صلوات تجنيز الأب القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وكلف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، بالمشاركة في الصلاة وتقديم العزاء.

كما شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة؛ الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم.
وحضر الصلاة أيضًا ممثلو الطوائف المسيحية، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وحي المقطم والجهات الأمنية.

وشهدت الجنازة حضور آلاف من أبناء الكنيسة، ومن محبي الأب المتنيح، امتلأت بهم جنبات الكنيسة الكبرى بالدير.

وألقى عظة الجنازة الأنبا يؤانس وقدم في بدايتها التعزية باسم البابا، ثم تحدث عن حياة الأب المتنيح وجهاده المضني في منطقة المقطم، وخدمته وعطائه في المقطم وخارجه.

كان "سمعان" قد رقد في الرب بشيخوخة صالحة أمس الأول عن عمر ناهز ٨٢ سنة بعد رحلة خدمة مشهودة امتدت لأكثر من نصف قرن، قضى منها ما يزيد عن ٤٥ كاهنًا.

سوق مصراوى

صلوات تجنيز القمص سمعان إبراهيم سمعان الخراز

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صناعة الشيوخ": تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين يتطلب سرعة تدخل المجتمع المدني
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..مصر ترد على دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء سكان غزة خلال 24 ساعة