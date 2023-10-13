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BBC

صواريخ محرمة دوليا.. صحفي فلسطيني يكشف لـ"مصراوي" تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة "فيديو"

09:00 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

العدوان الإسرائيلي على غزة

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كتب- إسلام لطفي:
قال أحمد اللوح الصحفي الفلسطيني، إنَّه هناك 1900 شهيدًا فلسطينيًّا وأكثر من 8000 جريحًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن.
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية والمراكز الشرطية والأمنية ومواقع المقاومة والمؤسسات المدنية والوزارات، ما أدى إلى تدميرها بمقاتلات الاحتلال.
وأشار إلى أن مقالات الاحتلال دمرت الشوارع الرئيسية، علاوة على استهداف المدارس والجامعات، مؤكدًا أنَّه لا أحد يسلم من استهداف قوات الاحتلال والصواريخ المحرمة دوليًّا.
ولفت إلى أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تعمَّد قصف كل من يتحرك على الأرض.

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