نوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل.. أول رد من ماكدونالدز مصر على حملات المقاطعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت ماكدونالدز مصر، بيان، ردًا على الحملة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة منتجات الشركة، بعد إعلان ماكدونالدز العالمية دعمها للاحتلال من خلال تقديم وجبات مجانية لجنود الجيش الإسرائيلي.

وقالت ماكدونالدز مصر، إن شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر هي شركة مصرية 100% يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري.

وأضاف البيان: كما نوضح أن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح لنا باستخدام العلامة التجارية محليا وإمدادنا بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا.