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دعمًا للشعب الفلسطيني.. حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتبرع بالدم

06:13 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

المستشار محمود فوزي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرعهم بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد المستشار محمود فوزي، تشرفه وأعضاء الحملة بالتواجد فى المجلس القومي لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدًا أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى المصري.

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