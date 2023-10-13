لدعم القضية الفلسطينية.. "الأكاديمية الوطنية للتدريب" تفتح باب التبرع بالدم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت الأكاديمية، في بيان أن ذلك يأتي؛ من مسؤوليتها المجتمعية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية.

وأطلقت الأكاديمية مبادرة التبرع بالدم من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، لجميع العاملين بالأكاديمية وخريجيها.