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المتحدث العسكري: المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير أمراض الجهاز الهضمى

06:03 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

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كتب- محمد أبو بكر:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، ( أمريكى الجنسية) أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والمناظير و استشارى مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور- تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيتم استقبال الطبيب فى الفترة من 10-18/11/2023.

وقال المتحدث عبر صفحته الرسمية، إنه تقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة .

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المتحدث العسكري المجمع الطبى للقوات المسلحة خبير أمراض الجهاز الهضمى

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