حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تبرعت بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة.