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حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

03:51 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تتبرع بالدم دعما للشع

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تبرعت بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة.

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المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني التبرع بالدم

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