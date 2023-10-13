"العمل" تُعلن عن وظائف برواتب مجزية للشباب في بني سويف

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، فرص عمل للشباب بمصانع "كيما للكيماويات".

وأضافت مديرية العمل، في بيان لها، الجمعة، أن المصنع أعلن عن حاجته إلى 6 عمال تعبئة شباب فقط، يجيد القراءة والكتابة، والعمر يبدأ من 18 إلى 40 سنة.

أوضحت المديرية في بيانها، أن المصنع يوفر موصلات، وتأمينات صحية، وحوافز، وأنه يمكن التواصل من خلال الرقم التالي للاستعلام عن جميع التفاصيل " 01111998326".

وأشارت إلى أن، عنوان المصنع كالآتي: (المنطقة الصناعية ببياض العرب العلالمه، بجوار مرور النقل الثقيل).

وأعلنت المديرية أيضًا، عن وجود فرص عمل بشركة "شيبسى"، سائق لديه رخصة مهنية للعمل "مندوب مبيعات سائق).

أضافت العمل، أن مميزات الوظيفة كالآتي:

- مرتبات مجزية.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- تجديد الرخصة سنويًا مجانًا.

- استلام سيارة في الذهاب من العمل والعودة.

وأشارت المديرية إلى أنه، لشغل الوظيفة والتقدم، يتم إرسال الرخصة على الواتس آب لتحديد مقابلة العمل على الأرقام التالية: (01288275550 – 01064782713- 01124488150).

اقرأ أيضًا:

أبرزها المعاشات والتأمين.. "جبران" يكشف مطالب العمال من رئيس مصر القادم

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات