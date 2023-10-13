إعلان

BBC

وزير الزراعة يصرف 220 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو

01:57 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

المهندس مصطفى الصياد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 219 مليونا و600 ألف جنيه لـ 305 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 4 آلاف و800 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وقال نائب وزير الزراعة - في بيان اليوم - إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و263 مليون جنيه لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جهته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01551183225- 01551183224).

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

المهندس مصطفى الصياد وزير الزراعة الثروة الحيوانية تطوير الريف المصري المشروع القومي للبتلو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصل مدته لـ 6 ساعات.. مواعيد وأماكن حدوث الكسوف الحلقي للشمس غدا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| لأول مرة.. المقاومة تُسقط طائرة حربية إسرائيلية في سماء قطاع غزة