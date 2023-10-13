وزير الزراعة يصرف 220 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو

القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 219 مليونا و600 ألف جنيه لـ 305 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 4 آلاف و800 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وقال نائب وزير الزراعة - في بيان اليوم - إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و263 مليون جنيه لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جهته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01551183225- 01551183224).