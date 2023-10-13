بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمود مدني بالوادي الجديد
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بإلقاء خطبة اليوم الجمعة من مسجد الدكتور محمود مدني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
وتدور خطبة اليوم الجمعة حول "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات"، ويتلو القرآن الشيخ محمد علي الطاروطي.
ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، وبعض القنوات الخاصة، شعائر الجمعة من مسجد الدكتور محمود مدني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الدكتور محمود مدني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عبر الرابط التالي:
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
أفضل أدوات العناية ببشرة وشعر الطفل.. بخصومات تصل إلى 16%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
فيديو قد يعجبك: