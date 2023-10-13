إعلان

BBC

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمود مدني بالوادي الجديد

12:36 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

الدكتور أيمن ابو عمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بإلقاء خطبة اليوم الجمعة من مسجد الدكتور محمود مدني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتدور خطبة اليوم الجمعة حول "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات"، ويتلو القرآن الشيخ محمد علي الطاروطي.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، وبعض القنوات الخاصة، شعائر الجمعة من مسجد الدكتور محمود مدني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الدكتور محمود مدني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عبر الرابط التالي:

سوق مصراوى

الدكتور أيمن أبو عمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة اليوم الجمعة خطبة الجمعة مسجد الدكتور محمود مدني الوادي الجديد صلاة الجمعة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| "إخلاء بيوتكم فورًا".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على أهالي غزة (صورة)