معهد الفلك يعلن موعد أول أيام شهر ربيع الآخر

كتب - مصراوي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ربيع الآخر يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 14/10/2023م (يوم الرؤية).

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 7 دقائق في مكة المكرمة و6 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (6– 7 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2- 17 دقيقة).

ولفت إلى أنه بذلك يوم الأحد 15/10/2023 م هو المتمم لشهـر ربيع الأول 1445هـ وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1445هـ فلكياً يوم الإثنين 16/10/2023م.