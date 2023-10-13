سويلم يشهد حفل تكريم ٢٩ من المتدربين الأفارقة بالمركز القومي للمياه

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كتب - مصراوي:

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم عدد (٢٩) من المتدربين المصريين والأفارقة بمناسبة إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" .

ورحب الدكتور سويلم بالمتدربين الأفارقة مهنئاً بإجتيازهم للبرنامج التدريبي، ومعرباً عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة.

وأشار سويلم، اليوم الجمعة، إلي ما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية، خاصة مع التغيرات المناخية التى تؤثر سلبا على قطاع المياه فى مصر والعالم، مما يستلزم تعزيز التعاون بين كافة الدول للتعامل مع تحدى تغير المناخ .

وأوضح وزير الري، أن هذا البرنامج التدريبى ينعقد من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، والذي تم تدشينه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزا إفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية، ويُعد مركز التدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة .

وأكد سعى مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الافارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

الجدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر الى ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة عدد (١٦) متدرب افريقي من (١٣) دولة إفريقيه هى ( جنوب السودان - كينيا - اوغندا - تشاد - كوت دى فوار - سيراليون - افريقيا الوسطى - مدغشقر - جنوب إفريقيا - اسواتينى - موزمبيق - زيمبابوى ) ، بالإضافة لعدد (١٣) متدرب مصري من وزارات الري والزراعة والبيئة والكهرباء .

وقام بالتدريب نخبة من الخبراء المصريين فى مجالات المياه والقانون الدولى ونخبة من الخبراء الدوليين من إيطاليا وفرنسا فى طرق التفاوض ومهاراتها، وقد شاركت هيئة المعونة الإيطالية فى تمويل البرنامج التدريبى من خلال مشروع المعرفة المائية المشترك بين مصر وإيطاليا .