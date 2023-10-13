"التنشيط السياحي" بصدد المشاركة في أكبر معارض منطقة الخليج



كتب- محمد أبو بكر:

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه ورد إلى الغرفة خطاب يشير أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بصدد دراسة المشاركة في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، المزمع انعقاده بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 وحتى 30 يناير 2024.

وأضاف "عاقل"، في منشور لجميع الفنادق، أن المعرض يٌعد واحدًا من أكبر المعارض في السعودية ومنطقة الخليج من حيث جودة الخدمات وعدد الزائرين، ويوفر للعارضين منصة B2B و B2C مميزة لعرض وجهات السفر والخدمات السياحية، والدخول لأسواق جديدة واستهداف عملاء جدد.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن قيمة المشاركة في المعرض المذكورة تبلغ 2750 يورو فقط، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية، أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأشار، إلى أنه في حالة الرغبة في الاشتراك، يجب التوجه بسداد القيمة المذكورة، حتى يتسنى إفادة هيئة التنشيط السياحي بأعداد المشاركين لاتخاذ اللازم، والحجز بأولوية السداد.

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