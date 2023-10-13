برلماني: كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية ، شملت العديد من الرسائل وتأكيدًا للموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ ومنذ عام ١٩٤٨ ثابت وواضح وداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا إن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الانسانية إلى الاشقاء في فلسطين.

وأشاد النائب علاء قريطم، بالدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم لكافة الأطراف لاعلاء صوت العقل والحكمة والالتزام باقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا أن الرئيس السيسي بذل جهودا مضنية على مدار الايام الماضية من خلال الاتصالات المكثفة مع الاطراف الفاعلة دوليا للتوصل إلى سلام عادل حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني .

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصريين على قلب رجل واحد الان خلف القيادة السياسية وداعمين لقواتنا المسلحة وكافة مؤسسات الدولة للحفاظ على أمننا القومي في ظل التطورات الاقليمية المشتعلة والصراعات المحيطة بالدولة المصرية من كافة حدودها.