إعلان

BBC

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

10:00 ص الجمعة 13 أكتوبر 2023
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة لـ6 أيام مقبلة تبدأ غدًا الجمعة حتى الأربعاء المقبل، إذ يسيطر على هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتشهد الأجواء طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد يوم السبت والأحد والإثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، علاوة على نشاط رياح.

سوق مصراوى

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف "قصاقيص"
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تصفية القضية الفلسطينية.. الرئيس السيسي يكشف سبب خطورة أحداث غزة