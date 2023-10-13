أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال هذه

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة لـ6 أيام مقبلة تبدأ غدًا الجمعة حتى الأربعاء المقبل، إذ يسيطر على هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتشهد الأجواء طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد يوم السبت والأحد والإثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، علاوة على نشاط رياح.