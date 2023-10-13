البناء يتطلب وقتًا.. "رئيس عمال مصر": إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا نقف سوياً داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، عن قناعة راسخة أنه الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة نظراً لما تتطلبه تلك المرحلة من حنكة وخبرة سياسية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة.

وأضاف رئيس عمال مصر، خلال مؤتمر عقد لدعم الرئيس، أن بناء الدولة يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وامتلاك الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، مهما كانت الضغوط والتحديات.

وأوضح جبران، أن مصر شهدت في عهد الرئيس السيسي العديد الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة، التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية وسوف يضيف ۲٫۸ مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وعشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مبادرة ۱۰۰ مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة حياة كريمة التي ساهمت في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وخاصة في الريف والمناطق العشوائية.

وتابع موجهًا رسالة إلى الرئيس السيسي: "سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقين واصنع المزيد والمزيد اصنع التاريخ وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فهي تستحق وأنتم أهلاً لها".

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