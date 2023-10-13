زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قريبًا.. "جبران" يكشف إنجازات اتحاد العمال خلال 9 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه خلال 9 سنوات مضت، حدث علاوات خاصة عالجت التضخم، والحد الأدنى للأجور الذي طُبق بشكل سليم، وأنه يوجد قانون عمل يتم إنشائه حاليًا بمناقشة من البرلمان، والتأمين الطبي الشامل، وأنه سيتم زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه يًصرف علاوة خاصة غير الدورية، وأن المجلس بدء بـ 1200 جنيهًا حد أدني للأجور، وصل إلى 3000 جنيهًا للقطاع الخاص، و 4000 جنيهًا للقطاع العام.

وأوضح جبران، أن العمالة الغير منتظمة حصلت أكثر من 500 جنيه لمدة 6 شهور أثناء كورونا، وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لأكثر من مليون ونصف عامل.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وجود تواصل بين وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وأنه يتم مناقشة القوانين في البرلمان من جانب اتحاد العمال حتي يظهر إلى النور.

وأشار إلى أن، حال وجود مشكلات لدى أحد العمال، يتم التنسيق مباشرة مع الوزير والتحرك فورًا؛ لحل مشكلة العامل.

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