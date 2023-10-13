"المنشآت الفندقية" تُعمم قرارات مجلس الوزراء بشأن إقامة الأجانب على جميع الفنادق



كتب- محمد أبو بكر:

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه في ضوء منظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019؛ لإدراج جميع العاملين بالمنشآت الفندقية، وطباعة الكارنيهات الأمنية بناء على البيانات المدرجة من الفنادق، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع شرطة السياحة والآثار، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف "عاقل"، في منشور تم تعميمه على جميع الفنادق، إلى الاستعداد لبدء طباعة كارنيهات غرفة المنشآت الفندقية لعام 2024.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه بناء على ما سبق، يجب تعديل البيانات المطلوب تعديلها، والتأكد من حذف الموظفين الذين قاموا بترك العمل بالفندق، والتأكد من أن جميع الموظفين المدرجين على القاعدة لا يوجد من بينهم أي موظف الحالة الأمنية له (استيفاء بيانات)، على أن يكون إدخال البيانات كالآتي:

- إدخال الرقم القومي بدقة.

- الصورة الشخصية وتكون:

بصيغة jpg على أن تكتب الصيغة Small.

تكون الصورة 6*4 ملونة وحديثة.

تكون بدقة 300 بيكسل من برنامج الإسكان.

- اسم الموظف رباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

- إدخال اسم الأم ثلاثي كما هو مدون بشهادة الميلاد.

- ادخال العنوان كاملًا كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، مع التأكيد على صحة بيانات المحافظة والمدينة.

- ادخال صورة بطاقة الرقم القومي بمكانها المحدد بالمنظومة.

وأوضح عاقل، أن تعديل البيانات والانتهاء منها يكون في موعد أقصاه 31-10-2023، حتي يتسنى لوزارة الداخلية البدء في فحص بيانات الموظفين المدرجين على القاعدة، وطباعة الكارنيهات من خلال مطابع الشرطة.

وتابع، أن أي موظف مُدرج بالقاعدة الخاصة بالفندق، ولم يتم تعديل بياناته بناء على البيانات المطلوبة قبل انتهاء الفترة المقررة للتعديل، سوف يتحمل الفندق تكلفة تعديل بياناته بعد انتهاء الفترة.

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