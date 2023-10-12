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BBC

وزير الأوقاف: كلمة الرئيس عن موقف مصر من القضية الفلسطينية أثلجت صدورنا

11:27 م الخميس 12 أكتوبر 2023

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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أ ش أ:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس خلال حفل تخريج دفعة مجمعة من الكليات العسكرية، والتى تناولت الحديث عن موقف مصر من القضية الفلسطينية والوضع في غزة تعبر عنَّا جميعًا، وهي كلمة قائد حكيم أثلجت صدورنا.

وتابع وزير الأوقاف مؤكدا وقوفنا بكل ما نملك خلف القيادة السياسية حفاظًا على وطننا ودعمًا للحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وصولًا للسلام العادل الذي لا استقرار للمنطقة بدونه.

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