توسعات محور ٢٦ يوليو الجديدة.. طريق موازي للدائري يربط الدائري الجيزة بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن تطوير محور 26 يوليو الذي يربط الدائري بالجيزة بالقاهرة خلال دقائق.

أضافت المحافظة عبر صفحة على يوتيوب، أنه أصبح يوجد 6 حارات في طريق المحور باليمين، وكذلك 6 حارات بالشمال، يتوسطهم حاجز، بالاتجاه القادم من الشيخ زايد إلى أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وهو ما أعطى تسهيلًا للحركة المروية، وخفض من الازدحام.

وأوضحت المحافظة، إلى إزالة النفق بهذه المنطقة وعمل كوبري لوجود محور جديد يتم عمله يساعد على الوصول من ميدان الرماية إلى منطقة أبو رواش الصناعية.

وأشارت الجيزة، إلى وجود "نزلة" تربط بين محور الطريق الأبيض يوازي طريق 26 يوليو، يساعد في الوصول إلى الدائري أيضًا حال وجود ازدحام مروري، ويتكون من 4 حارات يمين، و4 حارات شمال.

وتابعت، أن الطريق يتواجد عليه كثافة مرورية مرتفعة، لكن التوسعة التي حدثت بالطريق ساعدت على تقليل الازدحام المروري.

ولفتت المحافظة، إلى وجود "نزلة" صُممت للاتجاه شمالًا والذهاب إلى محور بشتيل، الذي سيؤدي إلى الوصول المهندسين من شارع أحمد عرابي، وسيكون الكوبري من أحمد عرابي حتى بعد بشتيل.

اقرأ أيضًا:

محور عمرو بن العاص.. تصوير جوي بأحدث مراحل المشروع وموعد التشغيل